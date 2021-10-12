В рамках проекта «Пушкинская карта» в Крыму приобретено порядка 2500 билетов

За шесть недель с момента старта уникального Всероссийского культурного проекта «Пушкинская карта» приобретено порядка 2500 билетов на различные мероприятия крымских учреждений сферы культуры и искусств.

Республика Крым 1 сентября в День знаний вместе со всей Россией присоединилась к новой федеральной программе, нацеленной на знакомство молодежи с лучшими образцами искусства, творческими событиями, богатым историко-культурным наследием. Первым участником в республике стал Государственный академический музыкальный театр Республики Крым. На сегодня в проекте также зарегистрированы и успешно работают Крымский академический русский драматический театр имени Максима Горького, Крымская государственная филармония и Крымский театр юного зрителя. Молодежь активно посещает спектакли, концерты, музыкальные программы, творческие встречи, — цитирует пресс-служба министра культуры Крыма Арину Новосельскую.

Так, самыми популярными мероприятиями Музыкального театра являются мюзиклы «Дубровский», «Три мушкетера», «Собор Парижской Богоматери», «Голубая камея», «Человек-Амфибия», рок-опера «Юнона и Авось». Недавно театр вернулся из гастрольного тура Новороссийск-Керчь, где по Пушкинской карте спектакли посетили свыше 1040 зрителей.

С 15 сентября к федеральной программе присоединился Крымский академический русский драматический театр, наибольшим спросом пользуются как спектакли классического репертуара, например, «Доходное место», «Вешние воды», так и современного формата – театральная игра «Импровизационный Батл».

Крымская государственная филармония стала участником проекта «Пушкинская карта» с 16 сентября и уже наблюдается положительная динамика приобретения билетов онлайн. Вместе с тем, модерацию на интернет-платформе ПРОКультура.рф проходят 10 мероприятий филармонии.

Буквально на днях и Крымский театр юного зрителя подключился к федеральной программе «Пушкинская карта». Молодежи для посещения доступны пять спектаклей: «Родственные души», «А зори здесь тихие», «Маленький принц», «Собака», «Сказ про Федота-стрельца».

Также Крымскотатарский академический музыкально-драматический театр и Крымский академический театр кукол находятся в процессе регистрации и других подготовительных мероприятий для работы в системе.

По словам Арины Новосельской, в перспективе в федеральном проекте планируется участие всех крымских учреждений сферы культуры и искусств, в том числе музеев-заповедников.

СПРАВКА. Всероссийский культурный проект «Пушкинская карта» создан для молодых людей от 14 до 22 лет; оформляется в приложении «Госуслуги. Культура»; на счет зачисляется 3 тысячи рублей, которые можно тратить на различные культурные мероприятия до конца 2021 года; список доступных событий постоянно обновляется на портале « Культура.РФ » и в приложении «Госуслуги. Культура».

фото: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым