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В рамках уголовного дела следователи установят обстоятельства смерти молодого мужчины в 1-й горбольнице Севастополя
Фото: Следком

В рамках уголовного дела следователи установят обстоятельства смерти молодого мужчины в 1-й горбольнице Севастополя

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 14:13 19.04.2024

Руководитель Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимир Терентьев поручил возбудить уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, в результате чего в городской больнице № 1 им. Н.И. Пирогова города Севастополя скончался 39-летний мужчина (ч.2 ст. 109 УК РФ).

Согласно доводам родственников, при обращении мужчины в медучреждение медицинским персоналом долго проводилась диагностика, в результате чего врачи вовремя не выявили инсульт и не оказали пациенту соответствующую помощь.

Близкие скончавшегося жителя Севастополя обратилась в территориальное подразделение органов СК с просьбой провести проверку. Вместе с тем В.Н. Терентьев поручил возбудить уголовное дело и следственным путем установить все обстоятельства трагедии, изучить качество оказания медицинской помощи на всех этапах, документацию, назначив соответствующие экспертизы, — отметили в Следственном комитете.

Ход установления обстоятельств поставлен руководством Главного следственного управления на контроль.

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