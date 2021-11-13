В расширенной сельхозярмарке в Симферополе приняло участие порядка ста крымских фермеров

В Симферополе прошла очередная сельхозярмарка. 0Более 90 тонн качественной агропродукции сегодня приобрели по сниженным ценам жители и гости крымской столицы. Об этом сообщил заместитель председателя Совета министров — министр сельского хозяйства РК Андрей Рюмшин.

В расширенной сельскохозяйственной ярмарке сегодня приняли участие порядка 100 крымских фермеров. По результатам мониторинга благодарю фермеров, которые успешно справились с поручением о соблюдении рекомендованных цен. Стоимость картофеля не превышала 35 рублей за килограмм. Белокочанную капусту, свеклу, морковь аграрии реализовали за 30 рублей за килограмм. В среднем цены на продукцию на 15-20% ниже рыночных, — прокомментировал вице-премьер.

Глава минсельхоза Крыма также отметил, что весь реализуемый товар соответствовал всем ветеринарным требованиям.

В свою очередь, первый заместитель главы администрации Симферополя Максим Балахонов посетил сельхозярмарку в поселке Грэсовский.

С утра посетил продовольственную ярмарку в посёлке ГРЭС, проводимую нашим муниципальным предприятием «Метроград». На ярмарке размещено 95 торговых мест, более 50% торгующих – это крымские сельхозтоваропроизводители. Ярмарка пользуется большим спросом у жителей посёлков ГРЭС, Комсомольское и Аэрофлотский, – проинформировал Максим Балахонов.

Также в рамках мониторинга он отметил, что цены на продукцию лояльны и соответствуют рекомендациям министерства промышленной политики Республики Крым.

Одной из проблем ярмарки является возникающая рядом с ней стихийная торговля. В основном это люди пенсионного возраста, торгующие продукцией, выращенной на приусадебных участках. Договорились, что при проведении конкурса на следующий год проработаем возможность создания для них небольших торговых мест, чтобы можно было торговать на законных основаниях, – рассказал чиновник.

Власти уверяют: ярмарки позволяют выйти на рынок не только крупным предприятиям, но и мелким крестьянско-фермерским хозяйствам и индивидуальным предпринимателям Крыма.