В районе Ангарского перевала травмировался велосипедист. Без помощи спасателей не обошлось

Прибыв в район Ангарского перевала, спасатели оперативно обнаружили мужчину на грунтовой дороге, ведущей к т\с «Кутузовское озеро». Сотрудники МЧС Республики Крым оказали ему первую помощь посредством наложения шины на травмированную конечность. После этого на служебном автомобиле доставили велосипедиста в ЦГБ г. Алушты.

МЧС Республики Крым напоминает о том, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом Минэкологии Крыма, с 18.07.2024 г. по 07.08.2024 г. продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.