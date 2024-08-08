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В районе Ангарского перевала травмировался велосипедист. Без помощи спасателей не обошлось
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В районе Ангарского перевала травмировался велосипедист. Без помощи спасателей не обошлось

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:52 08.08.2024

На пульт оперативного дежурного ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в горно-лесной зоне в районе Ангарского перевала велосипедист упал и травмировал руку. Самостоятельно продолжить движение не может. На помощь выехали сотрудники Алуштинского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек.

Прибыв в район Ангарского перевала, спасатели оперативно обнаружили мужчину на грунтовой дороге, ведущей к т\с «Кутузовское озеро». Сотрудники МЧС Республики Крым оказали ему первую помощь посредством наложения шины на травмированную конечность. После этого на служебном автомобиле доставили велосипедиста в ЦГБ г. Алушты.

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МЧС Республики Крым напоминает о том, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом Минэкологии Крыма, с 18.07.2024 г. по 07.08.2024 г. продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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