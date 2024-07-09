В районе Ангарского перевала загорелся грузовой автомобиль «МАN». ЧП произошло ночью.
Водитель вовремя сориентировался и эвакуировался самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 40 минут на площади 6 кв.м., — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Пострадавших нет, причины устанавливаются.
Правила поведения при пожаре в автомобиле:
- Немедленно остановитесь и заглушите мотор;
- Высадите всех пассажиров;
- Позвоните в службу спасения;
- Не открывать капот, пока не приготовите средства для тушения;
- Открывайте капот постепенно и осторожно — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени;
- Направьте огнетушитель на очаг интенсивного горения или накройте пламя брезентом.
В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру «112».
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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