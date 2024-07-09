В районе Ангарского перевала загорелся грузовой автомобиль

Пострадавших нет, причины устанавливаются.

Правила поведения при пожаре в автомобиле:

Немедленно остановитесь и заглушите мотор;

Высадите всех пассажиров;

Позвоните в службу спасения;

Не открывать капот, пока не приготовите средства для тушения;

Открывайте капот постепенно и осторожно — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени;

Направьте огнетушитель на очаг интенсивного горения или накройте пламя брезентом.

В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру «112».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму