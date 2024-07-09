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В районе Ангарского перевала загорелся грузовой автомобиль
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В районе Ангарского перевала загорелся грузовой автомобиль

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:23 09.07.2024

В районе Ангарского перевала загорелся грузовой автомобиль «МАN». ЧП произошло ночью.

Водитель вовремя сориентировался и эвакуировался самостоятельно. Огнеборцы проложили рукавные линии и ликвидировали возгорание в течение 40 минут на площади 6 кв.м., — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Пострадавших нет, причины устанавливаются.

Правила поведения при пожаре в автомобиле:

  • Немедленно остановитесь и заглушите мотор;
  • Высадите всех пассажиров;
  • Позвоните в службу спасения;
  • Не открывать капот, пока не приготовите средства для тушения;
  • Открывайте капот постепенно и осторожно — желательно сбоку палкой или монтировкой, так как при этом возможен выброс пламени;
  • Направьте огнетушитель на очаг интенсивного горения или накройте пламя брезентом.
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В случае чрезвычайной ситуации необходимо звонить в службу спасения по номеру «112».

источник: пресс-служба МЧС России в Крыму 

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