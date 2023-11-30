В районе Балаклавы отремонтировано почти полтора километра дорог

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году выполнен ремонт шести автомобильных дорог в районе Балаклавы, общая протяжённость – 1,33 км. Работы проведены на улицах Земляничная, Ситникова, Пограничная, а также на переулках Физкультурный, Профсоюзный и Водопроводный.

Дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии, были выявлены дефекты бортовых камней, отсутствие обочин. После проведения диагностики улично-дорожной сети было принято решение о проведении ремонта данных улиц. Важно отметить, что подрядные организации активно прислушивались к пожеланиям и просьбам местных жителей. Множество работ, которые возможно выполнить в рамках текущего ремонта, были успешно завершены. Ремонт вышеуказанных улиц выполнен в срок, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

На улицах Пограничная и Земляничная, в переулках Профсоюзный, Физкультурный и Водопроводный подрядная организация выполнила фрезерование существующего покрытия, замену бортовых камней, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На автомобильной дороге по улице Ситникова подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, устроил выравнивающий и верхний слой асфальта, укрепил обочины.

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта «Безопасные качественные дороги», которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя