Прямо сейчас:
Главная | Севастополь | В районе Балаклавы отремонтировано почти полтора километра дорог
актуально в республике
В районе Балаклавы отремонтировано почти полтора километра дорог

В районе Балаклавы отремонтировано почти полтора километра дорог

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:54 30.11.2023

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в текущем году выполнен ремонт шести автомобильных дорог в районе Балаклавы, общая протяжённость – 1,33 км. Работы проведены на улицах Земляничная, Ситникова, Пограничная, а также на переулках Физкультурный, Профсоюзный и Водопроводный.

Дорожное покрытие находилось в неудовлетворительном состоянии, были выявлены дефекты бортовых камней, отсутствие обочин. После проведения диагностики улично-дорожной сети было принято решение о проведении ремонта данных улиц. Важно отметить, что подрядные организации активно прислушивались к пожеланиям и просьбам местных жителей. Множество работ, которые возможно выполнить в рамках текущего ремонта, были успешно завершены. Ремонт вышеуказанных улиц выполнен в срок, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя директора дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры Александра Ширяева.

На улицах Пограничная и Земляничная, в переулках Профсоюзный, Физкультурный и Водопроводный подрядная организация выполнила фрезерование существующего покрытия, замену бортовых камней, устройство выравнивающего и верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. На автомобильной дороге по улице Ситникова подрядчик выполнил фрезерование старого покрытия, устроил выравнивающий и верхний слой асфальта, укрепил обочины.

Узнайте больше:  В Севастополе снова ожидается шторм. Учтите следующие моменты...

В районе Балаклавы отремонтировано почти полтора километра дорог В районе Балаклавы отремонтировано почти полтора километра дорог

Подробная информация по всем объектам ремонта доступна на интерактивной карте национального проекта «Безопасные качественные дороги», которая наглядно демонстрирует ход работ и промежуточные итоги реализации нацпроекта.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

Просмотры: 10

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: дороги Крыма

Комментарии для сайта Cackle
дороги Крыма
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.