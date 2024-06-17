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В районе Боткинской тропы заблудились двое несовершеннолетних
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В районе Боткинской тропы заблудились двое несовершеннолетних

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 10:23 17.06.2024

Накануне — а в 21:00 — в службу спасения поступил сигнал о том, что в районе Боткинской тропы (ГО Ялта) 2-е несовершеннолетних потеряли ориентиры и в связи с наступлением тёмного времени суток не могут самостоятельно вернуться домой. В район проведения поисковых работ выехала дежурная смена Ялтинского АСО в составе 5-ти человек.

По прибытии к началу Боткинской тропы спасатели приступили к поиску в пешем порядке. В результате спустя 40 минут несовершеннолетние были обнаружены на Боткинской тропе в районе ущелья Яузлар. В медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» вывели их в безопасное место и передали родителям, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым напоминает, отправляясь в горно-лесную местность помните:

  • перед тем как отправиться в поход убедитесь, что хорошо изучили маршрут и знакомы с тропами, по которым будет проходить ваш маршрут. Поинтересуйтесь условиями местности и прогнозом погоды;
  • в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор;
  • не подходите близко к обрывам;
  • не осуществляйте подъем и спуск в неизученных скальных местах без соответствующей подготовки;
  • передвигаясь на местности, отмечайте на карте видимые ориентиры, которые помогут вам найти дорогу обратно. Старайтесь придерживаться тропы и не сходите с нее. Тогда вы никогда не заблудитесь.
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В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112».

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