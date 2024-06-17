В районе Боткинской тропы заблудились двое несовершеннолетних

По прибытии к началу Боткинской тропы спасатели приступили к поиску в пешем порядке. В результате спустя 40 минут несовершеннолетние были обнаружены на Боткинской тропе в районе ущелья Яузлар. В медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» вывели их в безопасное место и передали родителям, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.