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В районе Долины Привидений заблудились две женщины. Познакомились с сотрудниками КРЫМ-СПАС

В районе Долины Привидений заблудились две женщины. Познакомились с сотрудниками КРЫМ-СПАС

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:21 24.07.2024

Накануне — в 21:00 — в оперативное ведомство поступила информация о том, что на горе Южная Демерджи в районе Долины Привидений две женщины сошли с тропы и оказались на скалистом, обрывистом участке. В связи с темным временем суток самостоятельно вернуться не могут.Связавшись с туристками и установив предположительное их местонахождение, на помощь выехала дежурная смена Алуштинского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 4-х человек.

По прибытии к подножию горы, спасатели приступили к поискам в пешем порядке. Спустя 40 минут женщины были обнаружены на южном склоне горы Южная Демерджи выше Долины Привидений. В медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» проложили веревочные перила и при помощи альпснаряжения эвакуировали их на тропу, после этого на служебном автомобиле доставили женщин в п. Лучистое, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В районе Долины Привидений заблудились две женщины. Познакомились с сотрудниками КРЫМ-СПАС В районе Долины Привидений заблудились две женщины. Познакомились с сотрудниками КРЫМ-СПАС

Напомним, приказом Минэкологии Крыма с 18.07.2024 г. по 07.08.2024 г. продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

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МЧС Республики Крым предупреждает:  

  • перед выходом в горно-лесную зону внимательно изучите свой маршрут;
  • серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона и фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный и промаркированный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
  • не стоит сокращать путь за счет безопасности;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
  • избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;
  • правильно рассчитывайте время возвращения из ГЛЗ.

 В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.

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