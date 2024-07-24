В районе Долины Привидений заблудились две женщины. Познакомились с сотрудниками КРЫМ-СПАС

По прибытии к подножию горы, спасатели приступили к поискам в пешем порядке. Спустя 40 минут женщины были обнаружены на южном склоне горы Южная Демерджи выше Долины Привидений. В медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» проложили веревочные перила и при помощи альпснаряжения эвакуировали их на тропу, после этого на служебном автомобиле доставили женщин в п. Лучистое, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Напомним, приказом Минэкологии Крыма с 18.07.2024 г. по 07.08.2024 г. продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.

МЧС Республики Крым предупреждает:

перед выходом в горно-лесную зону внимательно изучите свой маршрут;

серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;

среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона и фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

для передвижения следует выбирать наиболее безопасный и промаркированный маршрут, даже если он длиннее;

перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;

нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;

не стоит сокращать путь за счет безопасности;

не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;

правильно рассчитывайте время возвращения из ГЛЗ.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.