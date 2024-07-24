В районе Долины Привидений заблудились две женщины. Познакомились с сотрудниками КРЫМ-СПАС

По прибытии к подножию горы, спасатели приступили к поискам в пешем порядке. Спустя 40 минут женщины были обнаружены на южном склоне горы Южная Демерджи выше Долины Привидений. В медицинской помощи они не нуждались. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» проложили веревочные перила и при помощи альпснаряжения эвакуировали их на тропу, после этого на служебном автомобиле доставили женщин в п. Лучистое, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Напомним, приказом Минэкологии Крыма с 18.07.2024 г. по 07.08.2024 г. продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности.
МЧС Республики Крым предупреждает:
- перед выходом в горно-лесную зону внимательно изучите свой маршрут;
- серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
- среди вещей, который необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона и фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.
- для передвижения следует выбирать наиболее безопасный и промаркированный маршрут, даже если он длиннее;
- перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
- нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, принимая своевременные меры предосторожности;
- не стоит сокращать путь за счет безопасности;
- не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
- опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;
- избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями;
- правильно рассчитывайте время возвращения из ГЛЗ.
В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.
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С тегами: МЧС России в Крыму