В районе Фиолента рубили можжевельник. Прокуратура считает размер вреда

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура взяла на контроль проверочные мероприятия, которые проводятся Департаментом природных ресурсов и экологии города и правоохранительными органами по сведениям, опубликованным в средствах массовой информации, о вырубке можжевельника на ул. Крепостное шоссе.
При выезде на место специалисты Севприроднадзора выявили факт вырубки можжевельника дельтовидного, который занесен в Красную книгу города Севастополя. Проводится расчет размера вреда, причиненного краснокнижным объектам растительного мира. Установлено, что земельный участок, на котором произведена рубка зеленых насаждений, относится к землям города и предоставлен в аренду физическому лицу.
Природоохранная прокуратура проконтролирует принятие органами внутренних дел процессуального решения по данному факту и привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.
Кроме того, надзорным ведомством будет решен вопрос о взыскании причиненного экологии ущерба.
источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя
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