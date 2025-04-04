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Новости Республики
В районе Фиолента рубили можжевельник. Прокуратура считает размер вреда
иллюстрация: pxhere.com

В районе Фиолента рубили можжевельник. Прокуратура считает размер вреда

Опубликовал: КрымPRESS в Прокуратура Крыма и Севастополя 16:06 04.04.2025

Севастопольская межрайонная природоохранная прокуратура взяла на контроль проверочные мероприятия, которые проводятся Департаментом природных ресурсов и экологии города и правоохранительными органами по сведениям, опубликованным в средствах массовой информации, о вырубке можжевельника на ул. Крепостное шоссе.

При выезде на место специалисты Севприроднадзора выявили факт вырубки можжевельника дельтовидного, который занесен в Красную книгу города Севастополя. Проводится расчет размера вреда, причиненного краснокнижным объектам растительного мира. Установлено, что земельный участок, на котором произведена рубка зеленых насаждений, относится к землям города и предоставлен в аренду физическому лицу.

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Природоохранная прокуратура проконтролирует принятие органами внутренних дел процессуального решения по данному факту и привлечение виновных лиц к предусмотренной законом ответственности.

Кроме того, надзорным ведомством будет решен вопрос о взыскании причиненного экологии ущерба.

источник: пресс-служба прокуратуры Севастополя 

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