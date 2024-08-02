В районе Генеральских пляжей в песке застрял автомобиль

По прибытии выяснилось, что легковой автомобиль «KIA» съехал с дороги и застрял в пешке. Спасатели с использованием лебедки эвакуировали транспортное средство на дорогу с твердым покрытием. Как выяснилось, семейная пара с ребенком приехали на отдых к морю, спустились на машине к пляжу, а обратно выехать не смогли, поскольку автомобиль легковой и не предназначен для езды по такому рельефу местности, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму.