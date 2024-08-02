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В районе Генеральских пляжей в песке застрял автомобиль

В районе Генеральских пляжей в песке застрял автомобиль

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 14:35 02.08.2024

На пульт оперативного дежурного поступила информация о том, что в с. Золотом в районе Генеральских пляжей (Ленинский р-н) легковой автомобиль застрял в песке. К месту вызова направилась дежурная смена Ленинского аварийно — спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» в составе 3-х человек.

По прибытии выяснилось, что легковой автомобиль «KIA» съехал с дороги и застрял в пешке. Спасатели с использованием лебедки эвакуировали транспортное средство на дорогу с твердым покрытием. Как выяснилось, семейная пара с ребенком приехали на отдых к морю, спустились на машине к пляжу, а обратно выехать не смогли, поскольку автомобиль легковой и не предназначен для езды по такому рельефу местности, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В районе Генеральских пляжей в песке застрял автомобиль

В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

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источник: пресс-служба МЧС России в Крыму

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