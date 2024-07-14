В районе горы Сокол мужчину «ударило» Солнце. Выручал «Крым-СПАС»

В службу спасения поступил сигнал о том, что в районе горы Сокол мужчине стало плохо. Требуется помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной зоны. К предполагаемому месту проведения поисковых работ направился Судакский АСО в составе 3-х человек.
По прибытии к восточному склону горы Сокол в район ущелья Шайтан — Дере, сотрудники МЧС Республики Крым приступили к поискам в пешем порядке по крутой горной тропе. Спустя около 40 минут мужчина был обнаружен на северном склоне горы с признаками теплового удара. Спасатели наложили ему охлаждающие повязки и с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали туриста по крутому горному склону к автодороге Судак — Новый Свет. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.
Напомним, приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, с 27.06.2024 продлено ограничение пребывания граждан в лесах, за исключением мест отдыха, указанных в данном приказе.
МЧС Республики Крым рекомендует соблюдать меры предосторожности:
- избегайте интенсивной физической нагрузки, старайтесь находиться в тени;
- надевайте головные уборы и светлую воздухопроницаемую одежду (желательно из хлопка);
- употребляйте больше воды;
- в связи с высокой тепловой нагрузкой на организм сократить пребывание на открытом воздухе;
- не употребляйте алкогольные напитки, это приведет к ухудшению общего состояний организма (обезвоживанию).
В случае чрезвычайных происшествий необходимо звонить по номеру 112.
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С тегами: Крым-СПАС