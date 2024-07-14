В районе горы Сокол мужчину «ударило» Солнце. Выручал «Крым-СПАС»

По прибытии к восточному склону горы Сокол в район ущелья Шайтан — Дере, сотрудники МЧС Республики Крым приступили к поискам в пешем порядке по крутой горной тропе. Спустя около 40 минут мужчина был обнаружен на северном склоне горы с признаками теплового удара. Спасатели наложили ему охлаждающие повязки и с использованием альпинистского снаряжения эвакуировали туриста по крутому горному склону к автодороге Судак — Новый Свет. Дальнейшая помощь спасателей не потребовалась, — озвучили детали происшествия в пресс-службе МЧС России в Крыму.