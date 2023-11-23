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В районе крымского села Курортное пиротехники МЧС обезвредили две авиабомбы ФАБ-50

В районе крымского села Курортное пиротехники МЧС обезвредили две авиабомбы ФАБ-50

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:56 23.11.2023

23 ноября в Керчи, Ленинском и Джанкойском районах пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: в ГО Керчь, пос. Героевское- РПГ-40 – 1 ед.; в ГО Керчь — ММ-50 – 1 ед.; в Ленинском районе, с. Курортное- ФАБ- 50 – 2 ед.; в Джанкойском районе с. Томашовка – АС-37- 1 ед.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего к пиротехническим работам по обезвреживанию взрывоопасных предметов от МЧС России было привлечено 11 человек личного состава и 4 единицы техники.

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