В районе крымского села Курортное пиротехники МЧС обезвредили две авиабомбы ФАБ-50

23 ноября в Керчи, Ленинском и Джанкойском районах пиротехники Специального морского отряда и Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым провели операцию по обезвреживанию взрывоопасных предметов времен Великой Отечественной войны.

Сотрудниками МЧС России были обнаружены и идентифицированы взрывоопасные предметы: в ГО Керчь, пос. Героевское- РПГ-40 – 1 ед.; в ГО Керчь — ММ-50 – 1 ед.; в Ленинском районе, с. Курортное- ФАБ- 50 – 2 ед.; в Джанкойском районе с. Томашовка – АС-37- 1 ед.

Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.