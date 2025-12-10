В районе «Сапун-горы» создадут новый жилой комплекс

На заседании Градостроительного совета представлена доработанная, но еще не окончательная концепция развития территории «Сапун-гора 2» в районе улицы Второй Обороны. Проект подготовлен компанией «КРТ Система».

Участок расположен в географическом центре Балаклавского муниципального округа и обладает значительными преимуществами — выразительным рельефом, видами на Балаклавскую бухту и близостью к мемориальному комплексу Сапун-гора. Вместе с тем, территория требует тщательной проработки транспортной инфраструктуры, с учетом существующих рельефа, улично-дорожной сети и планов по развитию на территории смежных землепользователей.

Концепция предусматривает жилую застройку, общественные пространства и парк, который станет продолжением зеленой зоны, бесшовной и примыкающей к мемориалу. Разработчики подчеркивают, что парк будет максимально тихим и нейтральным. Планируется четыре функциональные зоны — тихого отдыха, аттракционов, спорта и административного обслуживания. Все решения согласуются и будут дорабатываться.

Проектом предусмотрено создание социальной инфраструктуры: детских садов, школ, объектов дополнительного образования, центра культурного развития, а также размещение на первых этажах объектов дополнительного образования. В рамках реализации будет передано городу 10 тыс. кв. метров квартир с отделкой и около 2 тыс. кв. метров коммерческих помещений.

Парковки для жителей планируется разместить в двухуровневых подземных стилобатах под дворами. Гостевые парковки и стоянки для коммерции — вдоль улиц.

Условием реализации проекта является опережающее выполнение инфраструктурных работ: реконструкция третьего гидроузла (для повышения пропускной способности водотранспортной системы и снижения потерь стока) и строительство новой линии электропередачи. Эти меры обеспечивают прирост мощностей, достаточный для новых объектов, без перераспределения ресурсов, уже задействованных в городской сети.

Члены Градсовета отметили важность бережного отношения к месту, близость мемориального комплекса и необходимость сдержанного подхода к размещению развлекательных объектов. Концепция была поддержана. После уточнения технико-экономических показателей и проработки архитектурных решений проект будет повторно представлен на Градостроительном и Архитектурном советах.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя