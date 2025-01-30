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В районе Судака бойцы Российских студотрядов

В районе Судака бойцы Российских студотрядов собрали более тонны мазута

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:29 30.01.2025

С 27 по 31 января 30 бойцов Крымского студенческого десанта РСО в рамках Всероссийского отряда «Снежный десант РСО», направленного на помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря, работают на побережье в районе Судака.

Студотрядовцы работают вахтовым методом продолжительностью до пяти дней. На время выполнения работ по выявлению и сбору мазута отряд расположился на базе Арт-кластера «Таврида». При координации Департамента ЖКХ арт-кластера проводится работа по мониторингу береговой полосы, установке сетей для сбора мазута, сбор и вывоз мазута. Бойцы РСО наблюдают за участком береговой полосы протяженностью пять километров от мыса Меганом до мыса Алчак. Здесь берег состоит из каменистых и галечниковых пляжей, что усложняет процесс работы. Выявленные пятна мазута на каменистой поверхности вначале обрабатывают реагентом, чтобы он не растекался при сборе, а затем с помощью строительных мастерков соскабливают и с помощью молотков откалывают загрязнённые участки. Также используется ветошь для зачистки участков после обработки реагентом. Весь процесс очень длителен по времени и требует большого количества ручного труда. За время работы Снежного десанта РСО уже собрано более тонны мазута на данном участке побережья.

В районе Судака бойцы Российских студотрядов собрали более тонны мазута В районе Судака бойцы Российских студотрядов собрали более тонны мазута

Работа по мониторингу выбросов мазута Крымским студенческим десантом РСО также проводится в Бахчисарайском и Сакском районах. Здесь ежедневно задействованы 90 крымских бойцов РСО. При выявлении выбросов в этих районах студотрядовцы фиксируют их местоположение и сообщают сотрудникам МЧС и ЖКХ. Далее уже соответствующие службы проводят сбор и вывоз мазута с береговой полосы для утилизации.

Бойцы Российских студенческих отрядов в зимний каникулярный период традиционно проводят трудовой десант, направленный на уборку и благоустройство общественно полезных территорий в Крыму. В этом году помощь в устранении последствий случившейся экологической катастрофы требует мобилизации всех неравнодушных. Мы осознаем, что загрязнение акватории Черного моря нефтепродуктами наносит серьезный ущерб экосистеме, и не можем оставаться в стороне. Предстоит еще много работы. Но все вместе: службы МЧС, ЖКХ, экологи, волонтеры — мы сможем справиться со сложившейся проблемой, – рассказал Владимир Кайданский, Председатель Правления Крымского регионального отделения РСО.

Как и многие крымчане, я сейчас обеспокоена ситуацией, связанной с разливом мазута в Керченском проливе. Эта экологическая катастрофа затрагивает не только окружающую среду, но и влияет на здоровье людей. Мне хочется видеть наш Крым чистым и красивым. А для этого стоит потрудиться. Поэтому я здесь вместе с другими ребятами из студенческих отрядов Крыма принимаю участие в сборе мазута, – рассказала Мария Хрипко, командир отряда «Аю-Даг» Крымского регионального отделения РСО.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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