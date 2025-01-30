В районе Судака бойцы Российских студотрядов собрали более тонны мазута

С 27 по 31 января 30 бойцов Крымского студенческого десанта РСО в рамках Всероссийского отряда «Снежный десант РСО», направленного на помощь в ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в акватории Черного моря, работают на побережье в районе Судака.

Студотрядовцы работают вахтовым методом продолжительностью до пяти дней. На время выполнения работ по выявлению и сбору мазута отряд расположился на базе Арт-кластера «Таврида». При координации Департамента ЖКХ арт-кластера проводится работа по мониторингу береговой полосы, установке сетей для сбора мазута, сбор и вывоз мазута. Бойцы РСО наблюдают за участком береговой полосы протяженностью пять километров от мыса Меганом до мыса Алчак. Здесь берег состоит из каменистых и галечниковых пляжей, что усложняет процесс работы. Выявленные пятна мазута на каменистой поверхности вначале обрабатывают реагентом, чтобы он не растекался при сборе, а затем с помощью строительных мастерков соскабливают и с помощью молотков откалывают загрязнённые участки. Также используется ветошь для зачистки участков после обработки реагентом. Весь процесс очень длителен по времени и требует большого количества ручного труда. За время работы Снежного десанта РСО уже собрано более тонны мазута на данном участке побережья.

Работа по мониторингу выбросов мазута Крымским студенческим десантом РСО также проводится в Бахчисарайском и Сакском районах. Здесь ежедневно задействованы 90 крымских бойцов РСО. При выявлении выбросов в этих районах студотрядовцы фиксируют их местоположение и сообщают сотрудникам МЧС и ЖКХ. Далее уже соответствующие службы проводят сбор и вывоз мазута с береговой полосы для утилизации.

Бойцы Российских студенческих отрядов в зимний каникулярный период традиционно проводят трудовой десант, направленный на уборку и благоустройство общественно полезных территорий в Крыму. В этом году помощь в устранении последствий случившейся экологической катастрофы требует мобилизации всех неравнодушных. Мы осознаем, что загрязнение акватории Черного моря нефтепродуктами наносит серьезный ущерб экосистеме, и не можем оставаться в стороне. Предстоит еще много работы. Но все вместе: службы МЧС, ЖКХ, экологи, волонтеры — мы сможем справиться со сложившейся проблемой, – рассказал Владимир Кайданский, Председатель Правления Крымского регионального отделения РСО. Как и многие крымчане, я сейчас обеспокоена ситуацией, связанной с разливом мазута в Керченском проливе. Эта экологическая катастрофа затрагивает не только окружающую среду, но и влияет на здоровье людей. Мне хочется видеть наш Крым чистым и красивым. А для этого стоит потрудиться. Поэтому я здесь вместе с другими ребятами из студенческих отрядов Крыма принимаю участие в сборе мазута, – рассказала Мария Хрипко, командир отряда «Аю-Даг» Крымского регионального отделения РСО.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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