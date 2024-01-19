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В районе Топловского монастыря заблудились люди — шли ночью к дальней купели
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В районе Топловского монастыря заблудились люди — шли ночью к дальней купели

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:17 19.01.2024

В 2:58 на пульт оперативного дежурного ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» поступило сообщение о том, что в лесу в районе Топловского монастыря 5 человек, направляясь к дальней купели сбились с тропы и потеряли ориентиры.

По прибытии спасатели установили координаты потерявшихся, после чего приступили к поискам. В результате, спустя около 1 часа люди были обнаружены в районе горы Топташ. В мед. помощи никто не нуждался. Сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» сопроводили граждан к Топловскому монастырю, — сообщили в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112» — единый телефон спасения.

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