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В районе вершины горы Южная Демерджи травмировалась женщина
фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

В районе вершины горы Южная Демерджи травмировалась женщина

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:14 10.06.2024

9 июня в 16:20 на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в районе горы Южная Демерджи (ГО Алушта) травмировалась женщина. Самостоятельно продолжить движение не может. К месту происшествия выехала дежурная смена Алуштинского АСО в составе 3-х человек.

По прибытии к вершине горы Южная Демерджи спасатели начали спуск к женщине в пешем порядке по горной тропе. В результате спустя 20 минут женщина была обнаружена ниже вершины горы Южная Демерджи. Как выяснилось, она по неосторожности оступилась и повредила голеностоп. После этого спасатели на служебном автомобиле доставили женщину в п. Лаванда и передали медработникам, — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму. 

МЧС Республики Крым напоминает, что для предупреждения угрозы возникновения чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на территории Республики Крым, приказом Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым, с 06.06.2024 года продлено ограничение пребывания граждан в лесах, въезда в них транспортных средств и проведения в лесах определенных видов работ в целях обеспечения пожарной безопасности на 21 календарный день. Подробнее об этом. 

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Министерство чрезвычайных ситуаций Республики Крым настоятельно рекомендует, отправляясь в горно-лесную местность помните:

  • в первую очередь серьезно отнестись к выбору удобной одежды и обуви;
  • для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;
  • перед началом движения следует тщательно оценить возможные опасности, учитывая погодные условия и вероятность препятствий;
  • не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или темное время суток;
  • среди вещей, которые необходимо взять с собой, в обязательном порядке должны быть: теплые вещи, дополнительные источники питания для мобильного телефона, фонарик. Также желательно иметь с собой GPS-навигатор.

В случае чрезвычайных ситуаций необходимо звонить: «112». Берегите себя и своих близких!

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