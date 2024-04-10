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В районе западного побережья упал вертолёт Ми-24
фото: © Станислав Красильников/ ТАСС, архив

В районе западного побережья Крыма упал вертолёт Ми-24

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:40 10.04.2024

Вертолет Ми-24 потерпел крушение над Черным морем в районе западного побережья Крыма, по предварительным данным, по технической причине. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

10 апреля 2024 года около 6:00 мск при выполнении планового полета над акваторией Черного моря в районе западного побережья Республики Крым потерпел крушение вертолет Ми-24. Предварительная причина крушения — отказ авиатехники. На месте аварии работает поисково-спасательная служба, — говорится в сообщении.

Ми-24 — советский/российский ударный вертолёт разработки ОКБ М. Л. Миля. Неофициальное название — «Крокодил». Стал первым советским и вторым в мире (после AH-1 «Кобра») специализированным боевым вертолётом (а также первым в мире крупносерийным специализированным боевым вертолетом с убираемым шасси). Серийный выпуск начался в 1971 году и продолжается до сих пор. Имеет множество модификаций, экспортировался во многие страны мира.  Ми-24 является вторым по распространённости ударным вертолётом в мире после AH-64 «Apache». Экипаж вертолёта состоит из трёх человек: лётчика — командира экипажа, штурмана-оператора и бортового техника.

Ми-24Д ВКС РФ

На фото Минобороны РФ Ми-24Д ВКС РФ

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