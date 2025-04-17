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Новости Республики
В Раздольненском и Черноморском районах пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»
источник фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Раздольненском и Черноморском районах пройдут учения подразделений территориальной обороны «Барс-Крым»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 17.04.2025

На территории Раздольненского и Черноморского районов Республики Крым 17 апреля запланировано проведение учений подразделений территориальной обороны «Барс-Крым». Об этом проинформировал Глава Республики Крым Сергей Аксёнов.

Как отметил Глава республики, бойцы теробороны совместно с силами Министерства обороны Российской Федерации, правоохранительных органов и других структур отработают противодействие проникновению диверсионных групп противника в Крым.

Формат учений не предполагает досмотровые мероприятия, однако в указанных районах возможно временное отключение мобильной связи. Все экстренные службы будут доступны по проводной телефонной связи и через систему Единой дежурно-диспетчерской службы по номеру 112, – сообщил Глава Крыма.

Сергей Аксёнов обратился к гражданам с просьбой при необходимости оказывать представителям теробороны содействие в ходе учений.

Прошу крымчан отнестись к ситуации с пониманием, сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации, – призвал Глава республики.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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