В Раздольненском районе Крыма горела лесополоса… И еще пять пожаров воскресенья

В воскресенье, 6 сентября, в 12:11 оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступило сообщение о возгорании в с. Славное (в Раздольненском районе). Там произошло загорание лесполосы.

Благодаря своевременному прибытию пожарных и их быстрым и слаженным действиям, удалось не допустить дальнейшего распространения огня и вовремя ликвидировать пламя. В течение часа возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь составила 150 кв. метров. Пострадавших нет, — рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов.

Министр уточнил, что по информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 5 пожаров, из них 1 в жилом секторе, а также 4 возгорания сухой растительности и мусора. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидирован 3014 пожаров, из них 2045 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.