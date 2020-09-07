Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | В Раздольненском районе Крыма горела лесополоса… И еще пять пожаров воскресенья

crimeapress_news

В Раздольненском районе Крыма горела лесополоса… И еще пять пожаров воскресенья

В Раздольненском районе Крыма горела лесополоса… И еще пять пожаров воскресенья

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:33 07.09.2020

В воскресенье, 6 сентября, в 12:11 оперативному дежурному чрезвычайного ведомства поступило сообщение о возгорании в с. Славное (в Раздольненском районе). Там произошло загорание лесполосы.

Благодаря своевременному прибытию пожарных и их быстрым и слаженным действиям, удалось не допустить дальнейшего распространения огня и вовремя ликвидировать пламя. В течение часа возгорание было локализовано и ликвидировано. Площадь составила 150 кв. метров. Пострадавших нет, — рассказал министр ЧС РК Сергей Шахов.

Министр уточнил, что по информации ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму ликвидировано 5 пожаров, из них 1 в жилом секторе, а также 4 возгорания сухой растительности и мусора. По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидирован 3014 пожаров, из них 2045 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

В Раздольненском районе Крыма горела лесополоса… И еще пять пожаров воскресенья

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.