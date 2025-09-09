Прямо сейчас:
В Раздольненском районе Крыма раскрыли мошенничество с купюрой «Банка приколов»

В Отдел МВД России по Раздольненскому району поступило заявление от 43-летней сотрудницы местного магазина о факте мошенничества. Женщина сообщила, что один из клиентов расплатился за товар поддельной пятитысячной купюрой «Банка приколов», которую ей не удалось распознать сразу же.

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого.Выяснилось, что преступление совершил 49-летний ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что приобрел указанную купюру ещё в 2019 году на одном из рынков Симферополя исключительно в качестве сувенира. Из-за отсутствия денежных средств злоумышленник воспользовался ею для приобретения бытовой химии в магазине. Примечательно, что ранее задержанный тоже пытался расплатиться фальшивой купюрой в другом магазине, однако продавец оказался более внимательным и легко отличил ненастоящую банкноту. Тогда мужчина вернул товар на полки магазина, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Раздольненскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Юмористу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

Просмотры: 10

