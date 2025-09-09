В Раздольненском районе Крыма раскрыли мошенничество с купюрой «Банка приколов»

Сотрудники уголовного розыска оперативно установили личность подозреваемого.Выяснилось, что преступление совершил 49-летний ранее судимый местный житель. Мужчина признался в содеянном и пояснил, что приобрел указанную купюру ещё в 2019 году на одном из рынков Симферополя исключительно в качестве сувенира. Из-за отсутствия денежных средств злоумышленник воспользовался ею для приобретения бытовой химии в магазине. Примечательно, что ранее задержанный тоже пытался расплатиться фальшивой купюрой в другом магазине, однако продавец оказался более внимательным и легко отличил ненастоящую банкноту. Тогда мужчина вернул товар на полки магазина, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму.

В настоящее время отделом дознания ОМВД России по Раздольненскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью первой статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (Мошенничество). Юмористу может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым