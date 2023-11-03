В Раздольненском районе Крыма строят модульную пожарную часть

В селе Березовка Раздольненского района продолжается строительство модульной пожарной части. По информации республиканского минстроя, готовность объекта на сегодняшний день составляет 75 %.

Ведутся работы по устройству стен и потолков из гипсокартона, внутренняя отделка помещений, облицовка плиткой, благоустройство, отопление, водоснабжение и водоотведение, — рассказали в министерстве строительства и архитектуры РК.

Здание пожарной части строится в рамках реализации Республиканской адресной инвестиционной программы. На объект направлено порядка 72 млн. рублей. Завершить строительство нового пожарного депо планируется к концу текущего года.

Фото: минстрой РК.