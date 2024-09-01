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В Раздольненском районе введен режим «Угроза ЧС»

В Раздольненском районе Крыма введен режим «Угроза ЧС»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 01.09.2024

Режим «Угроза чрезвычайной ситуации» введен в Раздольненском районе Республики Крым после подтопления домов. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

В Раздольненском районе после подтопления домов во время ливня введен режим «Угроза ЧС». Как сообщил глава районной администрации Денис Олейник, в муниципалитете уже созданы комиссии по оценке ущерба, — говорится в сообщении. — Последствия непогоды устранят в кратчайшие сроки.

Ранее главное управление МЧС России по региону сообщило, что 31 августа в результате схода воды с полей в пяти населенных пунктах Раздольненского района оказались подтопленными 29 частных домовладений и 34 придомовые территории. Вода была откачана 1 сентября.

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30-31 августа в Крыму было объявлено штормовое предупреждение из-за локальных сильных ливней, гроз, града, шквалистого усиления ветра 20-25 м/с. Сейчас в Крыму солнечно, без осадков. Температура воздуха составляет плюс 28 градусов.

источник: ТАСС

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