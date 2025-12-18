В Раздольненском районе Крыма завершают капитальный ремонт двух школ

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк провел инспекцию хода капитального ремонта школ в селах Серебрянка и Ковыльное Раздольненского района. После новогодних праздников ученики этих школ смогут вернуться к занятиям в обновленных зданиях.
Полностью завершены работы по капитальному ремонту Серебрянской школы. В Ковыльненской средней общеобразовательной школе ремонт находится на завершающей стадии. Подрядная организация оперативно устраняет выявленные замечания.
Подрядная организация оперативно устраняет замечания, выявленные в ходе приемки работ. На объекте задействована бригада из 16 специалистов. Для завершения ремонта необходимо выполнить работы по слаботочным сетям и электрике, а также провести уборку строительного мусора и благоустройство прилегающей территории, – отметил Гоцанюк.
Председатель Правительства выразил благодарность администрации Раздольненского района, строителям и подрядчикам за оперативную и качественную реализацию проекта.
Капитальный ремонт школ в Серебрянке и Ковыльном осуществляется в рамках национального проекта «Молодежь и дети», направленного на создание комфортных и безопасных условий для обучения и развития подрастающего поколения.
источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым
