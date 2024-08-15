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В Раздольненском районе задержали местного жителя — хранил и культивировал наркотик в крупном размере
фото: скрин видео пресс-служба МВД России в Крыму

В Раздольненском районе задержали местного жителя — хранил и культивировал наркотик в крупном размере

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 12:48 15.08.2024

С целью противодействия наркопреступности в регионе сотрудники ОМВД России по Раздольненскому району провели комплекс мероприятий в рамках второго этапа операции «Мак-24».

В результате оперативно-профилактических мероприятий сотрудники группы по контролю за оборотом наркотиков совместно с участковыми уполномоченными полиции ОМВД России по Раздольненскому району задержали 42-летнего местного жителя, подозреваемого в незаконном культивировании наркосодержащих растений и хранение запрещенных веществ. По месту жительства злоумышленника обнаружено и изъято 2 куста конопли с признаками культивации, которые произрастали на территории домовладения.  Кроме того , на чердаке гаража и в газовой плите обнаружены 7 пакетов и бумажный сверток с высушенными и измельченными частями растения серо-зеленого цвета со специфическим запахом, — сообщили в пресс-службе МВД России в Крыму. 

Согласно проведенной экспертизе, представленные на исследование кусты конопли содержат в своем составе наркотическое вещество, а изъятые высушенные и измельченные части растения массой более 590 граммов являются наркотическим средством каннабис (марихуана) и общей массой около 8 граммов – наркотическим средством смола каннабиса (гашишное масло).

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Следователем ОМВД России по Раздольненскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов, а также незаконное приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет.

Также в отношении подозреваемого составлены административные протоколы по ст. 10.5.1 КоАП РФ «Незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры» и по ст. 6.9 КоАП РФ «Потребление наркотических средств без назначения врача».

Злоумышленнику избрана мера пресечения – подписка о невыезде.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым

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