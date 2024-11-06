В Реестре имущества Республики Крым числится свыше 114 тысяч объектов

На сегодняшний день в Реестре числится свыше 114 тысяч объектов, из которых 96,5 тысяч объектов приходятся на недвижимое имущество и еще 17,5 тысяч объектов являются движимым имуществом, находящимся в собственности республики.

Большая работа по наполняемости Реестра была проведена в этом году, – отмечает Анна Анюхина, ­– коллеги включили еще 17 тысяч объектов недвижимого имущества, 3,8 тысячи из которых пришлись на земельные участки, а также 1,2 тысячи объектов движимого имущества.

Ведение Реестра позволяет создать единую упорядоченную и прозрачную систему постоянно обновляемых данных о состоянии, истории и эффективности использования имущества. Эта база данных дает возможность вовлекать в оборот незадействованные объекты, пополнять бюджет региона и принимать своевременные социально важные решения.

источник: пресс-служба Правительства РК