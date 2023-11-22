В регионах России стартует проект «Территория Юность!»

Проект «Территория Юность!» направлен на вовлечение обучающихся профессиональных образовательных организаций России в регулярные занятия физической культурой и спортом в природной среде.

В рамках проекта будет обучено 200 сотрудников колледжей из 50 субъектов России, ответственных за физическое воспитание студентов и развитие студенческих спортивных клубов.

В формате фестивалей в 50 регионах России будут проведены физкультурно-спортивные мероприятия с участием не менее 20 000 человек, а также организован Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-спортивной деятельности в природной среде. Итоги конкурса, обучения специалистов, а также состязания участников региональных этапов, будут подведены в рамках научно- практической конференции.

Проект направлен на расширение возможностей вовлечения обучающихся профессиональных образовательных организаций в регулярную физкультурно-спортивную и рекреационную деятельность, в том числе с использованием имеющихся природных рекреационных ресурсов собственного места проживания, что послужит развитию внутреннего спортивного туризма в России.

Специалисты будут обучены использованию спортивного туризма и серфинга для решения задач вовлечения студенческой молодежи в физкультурно-спортивную деятельность, при подготовке мероприятий у себя на базе ПОО (в рамках теоретических занятий на интернет-платформе ОГФСО “Юность России”). В формате фестивалей будут проведены физкультурно-спортивные мероприятия, а также организован Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку физкультурно-спортивной деятельности в природной среде. Итоги конкурса, обучения специалистов, а также состязания участников региональных этапов будут подведены в рамках научно-практической конференции.

Контактное лицо: Соколовский Александр Викторович — координатор проекта — тел. + 7 (916) 911-43-47, e-mail: rss_2004@mail.ru

Ссылка на сайт «Территория Юность!» https://untour.ru/index.php/