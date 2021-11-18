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В Региональном сосудистом центре Севастополя заработал новый томограф

В Региональном сосудистом центре Севастополя заработал новый томограф

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:43 18.11.2021

В Региональном сосудистом центре первой городской больницы начали проводить исследования на новом компьютерном томографе. Аппарат фирмы Siemens позволяет получать более точную информацию при обследовании пациентов, отметил главный врач горбольницы №1 Андрей Коситченков.

Ширина среза у томографа около 5 мм. Аппарат позволяет путем проведения большого количества исследований собрать двухмерную или трехмерную структуру организма и вывести ее на картинку. Таким образом профильные специалисты могут оперативно поставить диагноз и определить состояние пациента, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя главного врача. 

В Региональном сосудистом центре Севастополя заработал новый томограф В Региональном сосудистом центре Севастополя заработал новый томограф В Региональном сосудистом центре Севастополя заработал новый томограф

Новый томограф имеет современные детекторы и оснащен низкодозовыми протоколами, что позволяет получать максимум информации с минимальной рентгеновской нагрузкой на пациента.

В первой городской больнице организована система хранения данных и установлена специальная программа, с помощью которой врач сразу может посмотреть результаты обследования. Это значительно ускоряет работу медучреждения, так как ранее результаты отображались только через некоторое время.

Пропускная способность аппарата – примерно 60 пациентов в сутки. Наиболее часто исследования КТ проводятся пациентам с инсультами, черепно-мозговыми травмами, после ДТП – это в неотложных случаях, а также КТ используется для диагностики пневмоний, онкологии. Количество исследований – от 80 до 100 в день, в зависимости от того, сколько зон и сколько задач поставили перед нами клиницисты, — отмечает заведующий отделением лучевой диагностики первой городской больницы Сергей Пологов.

Напомним, современный аппарат компьютерной томографии 2021 года выпуска был закуплен в рамках национального проекта «Здравоохранение» программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями».

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

В Региональном сосудистом центре Севастополя заработал новый томограф

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