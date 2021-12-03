В региональные финалы конкурса «Лидеры России» вышли и севастопольцы

Сегодня стартовали региональные финалы треков «Государственное управление» и «Бизнес и промышленность» конкурса «Лидеры России». За звание лучших в этих направлениях борются участники из Южного и Северо-Кавказского федеральных округов. В числе 172 представителей ЮФО — 16 севастопольцев. Финалисты успешно прошли дистанционные этапы, а также очное контрольное тестирование. Теперь им предстоят оценочные испытания, которые пройдут с 3 по 5 декабря в ДонЭкспоцентре в Ростове-на-Дону. Конкурсанты продемонстрируют свои лидерские качества в реальных управленческих кейсах и поборются за выход в суперфинал.

Я работаю в департаменте городского хозяйства с момента его образования. Моя работа — это то направление, которое приносит большое внутреннее удовлетворение. За это время я успел пройти определенный карьерный путь и поучаствовать во множестве различных проектов. Участие в конкурсе — это вызов самому себе. Спектр эмоций неповторим на каждом этапе, на каждом из них ты преодолеваешь себя, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя финалист-севастопольца Николая Аралина.

Победители треков отправятся в суперфинал конкурса и получат образовательный грант в размере 1 млн рублей. Также они примут участие в программе наставничества и смогут поработать с наставниками из числа глав субъектов РФ и других известных государственных и общественно-политических деятелей, управленцев в области бизнеса и промышленности, руководителей крупнейших российских компаний.

Как отметила еще одна финалистка из Севастополя Анна Сальникова, конкурс позволяет, в том числе, наладить деловые контакты:

Я очень волновалась и мне казалось, что самое сложное — это пройти контрольное тестирование. Но оно прошло успешно, и завтра я буду принимать участие в очных мероприятиях. Это отличная возможность посмотреть на управленцев ЮФО, найти внешние контакты, получить навыки и развить собственные компетенции.

Напомним, «Лидеры России» — всероссийский конкурс управленцев, проводимый автономной некоммерческой организацией «Россия — страна возможностей». Основная задача конкурса — поиск наиболее перспективных и талантливых управленцев со всей страны.