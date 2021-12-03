V Республиканский конкурс вокалистов «Голоса Крыма» завершён. Победители?

Названы победители V Республиканского конкурса вокалистов «Голоса Крыма». Учредителем и организатором проекта в дистанционном формате выступил Центр народного творчества Республики Крым.

Обладателям Гран-при будут вручены ценные призы и дипломы, а Лауреатам и участникам — Дипломы. Конкурс проводился при поддержке Министерства культуры Республики Крым с целью сохранения и развития вокального исполнительского мастерства, выявления и поддержки талантливых исполнителей, эстетического, нравственного и духовного воспитания подрастающего поколения на лучших образцах вокального искусства, — сообщили в пресс-службе Министерства культуры РК.

В адрес организационного комитета на участие поступила 201 заявка от солистов и вокальных коллективов.

В состав жюри конкурса вошли высококвалифицированные специалисты в области культуры и искусств: директор Центра народного творчества РК, заслуженный работник культуры Республики Крым Ольга Черникова, заслуженный артист Республики Крым, специалист по концертно-гастрольной деятельности Крымской государственной филармонии Наталья Прокопенко, народный артист Украины, заслуженный артист Республики Крым, профессор кафедры музыкального искусства Крымского университета культуры, искусств и туризма Елена Басаргина, заслуженный артист Республики Крым, педагог по вокалу в Государственном академическом музыкальном театре Республики Крым Олег Палий, ведущий специалист Центра народного творчества, артист-вокалист Крымской государственной филармонии, заслуженный работник культуры Республики Крым, заслуженный артист Республики Крым Вардуи Диланян.

Источник: пресс-служба Министерства культуры Республики Крым