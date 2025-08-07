Прямо сейчас:
В Республике действует региональная кадровая программа "Герои Крыма"
В Республике действует региональная кадровая программа «Герои Крыма»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 07.08.2025

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел встречу с членом Общественного совета региональной кадровой программы «Герои Крыма» Героем Российской Федерации Олегом Пивоваровым.

В ходе встречи обсуждалась работа в рамках региональной кадровой программы «Герои Крыма». Данная программа является аналогом федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента Владимира Путина, и стала важным этапом формирования системы подготовки компетентных руководителей, квалифицированных сотрудников из числа участников СВО для работы в органах власти, на предприятиях и в организациях Республики Крым.

Важно, чтобы в фокусе внимания слушателей программы был правильный подход чиновников к своим задачам и понимание, что главное для руководителя – погружаться в проблемы людей, лично вникать во все детали, – сказал Глава Крыма.

Сергей Аксёнов отдельно отметил боевые заслуги Олега Пивоварова, который, командуя в ходе СВО подразделением 126-й отдельной гвардейской бригады береговой охраны, сорвал наступление ВСУ на Херсонском направлении, вызвав огонь «Градов» на себя. «Ваш подвиг, мужество, моральный и нравственный стержень заслуживают всяческого уважения. Уверен, что вы внесете достойный вклад в развитие нашего региона, в решение важных для Крыма задач, реализуете все задуманные планы», – подчеркнул Глава республики.

Также Сергей Аксёнов поблагодарил военнослужащих, которые, не щадя жизни и здоровья, выполняют поставленные Верховным Главнокомандующим задачи по защите Родины.

Желаю всем крепкого здоровья, надежного тыла и новых успехов на благо России! – заключил Глава Крыма.

СПРАВКА. Кадровая программа «Герои Крыма», в рамках которой участникам специальной военной операции будет предоставлена возможность обучиться современным методам и технологиям управления, командной работы и личностного развития, а также пройти стажировку в различных ведомствах и организациях, стартовала в феврале. С начала регистрации было подано более 900 заявок. Конкурсный отбор прошли 57 человек.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 12

