В Республике идёт приём заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Крыма»
фото: пресс-служба Минэкономразвития РК

В Республике идёт приём заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Крыма»

11:51 14.11.2025

В республике стартовал приём заявок на участие в конкурсе «Лучший предприниматель Крыма». Принять участие в событии могут индивидуальные предприниматели, учредители и акционеры юрлиц, а также самозанятые и физлица.

Конкурс будет проходить в два этапа. В рамках перового в срок до 30 ноября необходимо подать заявку на участие. Второй, очный этап, пройдёт 10 декабря.

Победители конкурса получат не только престижное звание, но и реальную поддержку: медийное сопровождение, развитие в активном сообществе предпринимателей Крыма, призы и подарки от партнёров конкурса.

Подробности и регистрация по ссылке: https://конкурс-мойбизнес-крым.рф

Мероприятие организует и проводит Центр «Мой бизнес» Республики Крым при поддержке Министерства экономического развития Республики Крым в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

источник: о информации пресс-службы Минэкономразвития РК 

