Прямо сейчас:
Главная | Актуально | В Республике Крым до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары
актуально в республике
В Республике до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары

В Республике Крым до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:50 09.01.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с назначенным на должность министра промышленной политики Республики Крым Анушаваном Агаджаняном — о назначении здесь.

Сергей Аксёнов поручил Анушавану Агаджаняну до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в республике и подготовить соответствующий отчет для принятия дальнейших управленческих решений. Кроме того, обсуждались актуальные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед министерством.

Узнайте больше:  Ну... извините: новогодние подарки разочаровали 18% крымчан

СПРАВКА. Анушаван Агаджанян назначен на должность министра промышленной политики Республики Крым указом Главы Республики Крым от 9 января 2024 года. 

Ранее Анушаван Агаджанян занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым. 

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Просмотры: 51

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: цены в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
цены в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.