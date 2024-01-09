В Республике Крым до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары

Сергей Аксёнов поручил Анушавану Агаджаняну до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в республике и подготовить соответствующий отчет для принятия дальнейших управленческих решений. Кроме того, обсуждались актуальные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед министерством.

СПРАВКА. Анушаван Агаджанян назначен на должность министра промышленной политики Республики Крым указом Главы Республики Крым от 9 января 2024 года.

Ранее Анушаван Агаджанян занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым