В Республике Крым до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов провел рабочую встречу с назначенным на должность министра промышленной политики Республики Крым Анушаваном Агаджаняном — о назначении здесь.
Сергей Аксёнов поручил Анушавану Агаджаняну до 1 февраля провести мониторинг цен на продовольственные товары в республике и подготовить соответствующий отчет для принятия дальнейших управленческих решений. Кроме того, обсуждались актуальные вопросы и первоочередные задачи, стоящие перед министерством.
СПРАВКА. Анушаван Агаджанян назначен на должность министра промышленной политики Республики Крым указом Главы Республики Крым от 9 января 2024 года.
Ранее Анушаван Агаджанян занимал должность первого заместителя министра экономического развития Республики Крым.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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