 В Республике Крым - достаточное количество вакцины от COVID-19

Несмотря на возросшие темпы вакцинации, в лечебных учреждениях Республики Крым достаточное количество вакцины. Об этом сообщила заместитель председателя Совета министров – министр труда и социальной защиты РК Елена Романовская.

На сегодняшний день во всех лечебных учреждениях Республики Крым больше 147 тысяч доз вакцины от коронавируса, — проинформировала Елена Романовская.

Вице-премьер добавила, что при увеличении темпов вакцинации препарата хватит всем, для этого правительство Республики Крым заказало дополнительную партию вакцины в Министерстве здравоохранения РФ.

Сегодня Министр здравоохранения России подтвердил, что все субъекты будут своевременно обеспечены вакциной. Сейчас существует цифровая платформа, которая отслеживает вакцинацию, в том числе и в Республике Крым, — отметила Романовская.

По ее информации, в Крыму развернуты 127 стационарных пунктов в лечебных учреждениях, а также больше 60 мобильных пунктов и их количество увеличивается. Дополнительные пункты вакцинации открыты в торговых центрах и на площадях городов Крыма.