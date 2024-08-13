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В Республике идёт строительство многих объектов
фото: Пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

В Республике Крым идёт строительство многих объектов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:00 13.08.2024

В городе Судаке будет построен физкультурно-оздоровительный комплекс на улице Коммунальной. Объект реализуется в рамках национального проекта «Демография» федерального проекта «Спорт — норма жизни». Об этом сообщил Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

В трехэтажном комплексе, который смогут посещать дети от 10 лет и взрослые, будут оборудованы: универсальный спортивный зал с местами для зрителей, раздевальные с санузлами и душевыми, тренажерный зал и залы для занятий аэробикой и спортивной борьбой, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, в Евпатории завершено строительство подстанции скорой медицинской помощи №26. Строительство подстанции реализовано в рамках ведомственной целевой программы «Модернизация государственных учреждений здравоохранения с целью доведения их до федеральных стандартов и нормативов».

В двухэтажном здании оборудованы комнаты отдыха и приема пищи, кабинет предрейсового и послерейсового осмотра, комнаты временного хранения медицинских отходов, технический склад инженерного оборудования, гардеробные, душевые. Созданы комфортные условия труда для сотрудников скорой медицинской помощи. Подстанция укомплектована необходимой мебелью, оборудованием и оргтехникой. Всего в структуре подстанции организовано 10 бригад СМП, пять из них размещены в новом здании, остальные — на четырех пунктах постоянного базирования. Также на территории объекта организована стоянка и место технического осмотра автомобилей скорой медицинской помощи, — сказал Юрий Гоцанюк.

По словам Премьер-министра Крыма, в Красногвардейском районе завершен капремонт Парка Победы. В селе Петровка на площади 35 тысяч кв. м появились детская и спортивная площадки, на территории проведены работы по облагораживанию аллеи и тропинок, озеленению, установке лавочек, фонарей, арт-объекта. Парк отремонтирован благодаря участию в федеральном проекте «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда».

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источник: пресс-служба Председателя Совета министров Республики Крым

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