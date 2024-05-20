В Республике Крым на «Фабрике процессов» прошли обучение свыше тысячи человек

Обучение проходит по шести программам: «Фабрика офисных процессов», «Фабрика производственных процессов», «Эффективный руководитель», «Матрица компетенций», «Каракури», а также «Время – деньги, или как бережливое производство влияет на прибыль компании».

«Фабрика процессов» – уникальная производственная площадка для обучения сотрудников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Площадка была открыта в феврале 2022 года.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК