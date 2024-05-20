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В Республике на «Фабрике процессов» прошли обучение свыше тысячи человек
фото: По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

В Республике Крым на «Фабрике процессов» прошли обучение свыше тысячи человек

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:54 20.05.2024

В Республике Крым на «Фабрике процессов» прошли обучение свыше тысячи человек, с начала 2024 года – около 150 человек. Среди них – руководители малого, среднего, крупного бизнеса и их сотрудники. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Во время обучения сотрудники предприятий самостоятельно ищут и устраняют потери в работе, находят первопричины проблем и выстраивают рабочие процессы без временных и финансовых потерь. Внедрение таких инструментов бережливого производства позволяет улучшить операционные и экономические показатели бизнеса, – цитирует пресс-служба вице-премьера.

Обучение проходит по шести программам: «Фабрика офисных процессов», «Фабрика производственных процессов», «Эффективный руководитель», «Матрица компетенций», «Каракури», а также «Время – деньги, или как бережливое производство влияет на прибыль компании».

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«Фабрика процессов» – уникальная производственная площадка для обучения сотрудников предприятий-участников национального проекта «Производительность труда». Площадка была открыта в феврале 2022 года.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития РК

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