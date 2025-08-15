В Республике Крым на государственном учете состоит свыше 2,7 тысячи памятников археологии

Историческое наследие Крыма богато и разнообразно: именно здесь – в Керчи и Феодосии – были созданы первые в России археологические музеи, открывшие античные древности для российского общества. С 2014 года было выявлено и поставлено на государственный учет более 500 объектов археологического наследия. Работа продолжается: каждый год на территории Крыма работают десятки экспедиций со всей России, исследующие памятники разных периодов истории, – сказал Глава республики.

Так, в настоящее время в рамках проведения реставрационных работ продолжаются археологические исследования на территории Ханского дворца в Бахчисарае. Большой интерес представляют собой остатки комплекса банных сооружений на территории Персидского сада.

На протяжении семи полевых сезонов ведутся археологические раскопки уникального храма у подножия горы Килиса-Кая вблизи Судака. Уникальность памятника – в частично сохранившейся стеновой росписи, а также выявленных фрагментах фресковой живописи.

В 2025 году продолжились многолетние исследования Мангупского городища в Бахчисарае и возобновлены исследования главного кафедрального храма Готской епархии (митрополии) – Большой мангупской базилики и окружающей ее застройки.

В рамках Опушкинской археологической экспедиции близ Симферополя проходят исследования могильника с 500 погребальными сооружениями I – IV вв. н.э., а в фонды Центрального музея Тавриды передано несколько тысяч находок, среди которых немало уникальных.

Недавно завершились работы на храмовом комплексе XII – XV вв. в Верхней Массандре муниципального округа Ялта. Экспедиция исследовала памятник и обнаружила 21 погребальное сооружение с фрагментами фресок.

Сергей Аксёнов также добавил, что в республике при строительстве крупных инфраструктурных объектов осуществляются археологические исследования и прочие изыскания.