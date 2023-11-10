В Республике Крым осужденным к принудительным работам УФИЦ №2 вручили знаки ГТО

В пгт. Красногвардейское осужденным к принудительным работам, отбывающим наказание в участке, функционирующем как исправительный центр № 2, вручили знаки и удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В этот день осужденные, которые ранее успешно выполнили нормативы комплекса ГТО, были награждены 12 золотыми знаками и 1 бронзовым. Председатель и член Общественной наблюдательной комиссии Республики Крым Андрей Козарь и Диана Потапова в ходе мероприятия поздравили участников со спортивными достижениями, пожелали активно заниматься физической культурой и придерживаться здорового образа жизни. Отметим, что спортивное мероприятие было организовано представителями ОНК Республики Крым при содействии работников регионального центра тестирования ГТО и сотрудников регионального УФСИН. Под руководством инструкторов осужденные УФИЦ №2 прошли испытания в таких дисциплинах, как прыжки в длину с места, наклоны на гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, сгибание и разгибание рук в упоре лежа, подтягивание, а также бег на короткую дистанцию 60 м и на длинную дистанцию 3000 м., — сообщили в пресс-службе УФСИН России по Республике Крым и г. Севастополю.