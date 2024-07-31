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В Республике открыли образовательную программу «СВОё дело»
фото: пресс-служба Министерства экономического развития Республики Крым

В Республике Крым открыли образовательную программу «СВОё дело»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:51 31.07.2024

В Симферополе стартовала образовательная программа «СВОё дело», участие в которой принимают 32 человека – ветераны специальной военной операции и их семьи. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.

Образовательный проект ориентирован на участников специальной военной операции, завершивших военную службу, а также членов их семей, которые приняли решение открыть предпринимательскую деятельность, апробировать свою бизнес-идею или найти новые каналы продвижения своей продукции, работ или услуг, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.

Обучение началось 30 июля 2024 года и продлится 10 дней.

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Программа «СВОё дело» реализуется Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» второй год подряд.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым

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