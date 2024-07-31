В Республике Крым открыли образовательную программу «СВОё дело»

Образовательный проект ориентирован на участников специальной военной операции, завершивших военную службу, а также членов их семей, которые приняли решение открыть предпринимательскую деятельность, апробировать свою бизнес-идею или найти новые каналы продвижения своей продукции, работ или услуг, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.