В Республике Крым открыли образовательную программу «СВОё дело»

В Симферополе стартовала образовательная программа «СВОё дело», участие в которой принимают 32 человека – ветераны специальной военной операции и их семьи. Об этом сообщила заместитель Председателя Совета министров Республики Крым – министр финансов Республики Крым Ирина Кивико.
Образовательный проект ориентирован на участников специальной военной операции, завершивших военную службу, а также членов их семей, которые приняли решение открыть предпринимательскую деятельность, апробировать свою бизнес-идею или найти новые каналы продвижения своей продукции, работ или услуг, – цитирует пресс-служба Ирину Кивико.
Обучение началось 30 июля 2024 года и продлится 10 дней.
Программа «СВОё дело» реализуется Центром «Мой бизнес» Республики Крым в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» второй год подряд.
По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым
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