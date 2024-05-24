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В Республике открыт третий трудовой семестр студенческих отрядов

В Республике Крым открыт третий трудовой семестр студенческих отрядов

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:06 24.05.2024

23 мая в Крыму состоялось состоялся торжественный концерт, приуроченный к открытию третьего трудового семестра студенческих отрядов Республики Крым. С 2015 года студенческие отряды отправляются на трудовое лето из стен своих образовательных учреждений.

Вы те, на кого должна равняться наша молодежь. Вы не боитесь труда, работы и готовы развиваться как ради себя, так и ради тех людей, которые рядом с вами. Ради своего образовательного учреждения, населенного пункта, родного города, республики и нашей страны. Удачи вам, сил и хорошего трудового семестра. Ваш труд действительно крут! — отмечает председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко. 

Студенческие отряды Республики Крым активно готовились к работе, проходят профессиональное обучение, по итогу которого студенты сдают экзамены. По итогам аттестации студенты получили сертификаты гос. образца. Также были организованы выездные инструктажи по профессиональной подготовке в нескольких направлениях.

Мне доверена честь от лица ректора Крымского Федерального Университета передать искренние слова благодарности, признания и приветствия всем, кто связан с такой фразой, как «труд крут». От себя лично добавлю, что вы не только не боитесь труда, вы его находите. В каждом из вас живет зов приключений – зов найти труд. Вы действительно являетесь гордостью университета. Российские студенческие отряды – это единственная организация, у которой есть свой указ президента, что является невероятной поддержкой в лице государства. Крымский Федеральный Университет всегда открыт для ваших инициатив, – говорит проректор по молодёжной политике Крымского Федерального Университета им. В. И. Вернадского Сергей Елькин. 

Руководством Регионального штаба Крымского регионального отделения РСО и почетными гостями были вручены путевки отрядам на трудовые объекты. С 1 июня более 2000 студентов отправятся трудиться в ведущие предприятия Крыма, в поезда, в детские оздоровительные лагеря, на объекты гостеприимства, строительства, а также младшие медицинские сестры.

Мы продолжаем наше совместное дело по укреплению и развитию нашего Крымского регионального отделения РСО. В этом трудовом семестре нас ждут новые интересные проекты. Я уверен, что с вашим энтузиазмом, трудолюбием и талантом мы сможем добиться великих результатов и сделать наш регион еще лучше. Пусть этот третий трудовой семестр будет наполнен яркими событиями, новыми знаниями и положительными эмоциями! Давайте работать вместе и двигаться к целям, которые мы поставили перед собой, – отмечает командир Крымского регионального отделения Владимир Кайданский. 

В Республике Крым открыт третий трудовой семестр студенческих отрядов В Республике Крым открыт третий трудовой семестр студенческих отрядов В Республике Крым открыт третий трудовой семестр студенческих отрядов В Республике Крым открыт третий трудовой семестр студенческих отрядов

В конце мероприятия каждый мог прикоснуться к интересной традиции студотрядов Крыма: подкинуть монетку и загадать желание на лето 2024 года, которое непременно сбудется.

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источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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