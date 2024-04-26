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В Республике планируют построить более 80 км новых дорог за три года
фото: pikist.com

В Республике Крым планируют построить более 80 км новых дорог за три года

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:03 26.04.2024

Более 82 км автодорог планируют построить в Республике Крым с 2025 по 2027 год. Об этом ТАСС сообщил глава региона Сергей Аксенов:

В период с 2025 по 2027 год в Республике Крым запланировано построить более 82 километров автодорог. В следующем году будут завершены работы по строительству второго этапа юго-восточного обхода Симферополя (трасса Донское — Перевальное). В 2026-м будет построена дорога в объезд МДЦ «Артек» и завершено обустройство инженерной защиты дороги Бахчисарай — Ялта. В 2027 году планируется закончить строительство обхода Алушты через село Изобильное и автомобильной дороги Льговка — Грушевка — Судак.

Аксенов отметил, что максимальная стоимость объектов составит более 23,6 млрд рублей для дороги Льговка — Грушевка — Судак, около 17 млрд для трассы Донское — Перевальное, порядка 50 млрд рублей для строительства обхода Алушты. Прокладка дороги в объезд «Артека» обойдется в более 934 млн рублей, а обустройство инженерной защиты дороги Бахчисарай — Ялта составит около 2,5 млрд рублей.

источник: ТАСС

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