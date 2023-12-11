В Республике Крым полицейские задержали обвиняемого в подрыве автомобиля в Симферополе

Сотрудники МВД по Республике Крым и регионального Управления ФСБ России задержали жителя города Симферополя. Он обвиняется в незаконном изготовлении взрывного устройства и покушении на убийство. Предварительно установлено, что фигурант изготовил самодельную бомбу и прикрепил ее к автомобилю сотрудника администрации Запорожской области. В ночное время он произвел дистанционно управляемый подрыв. Находившиеся в салоне транспортного средства три человека получили ожоги и были госпитализированы.

По результатам проведенных экспертиз полицейские установили, что в автомобиле сработало взрывное устройство. Злоумышленник задержан, в ходе обыска у него изъяты взрыватели и взрывчатое вещество иностранного производства, — сообщили в МВД по РК.

Собранные оперативными службами материалы переданы в органы СК России для проведения следственных действий.