В Республике Крым продолжается осенний призыв на военную службу

Согласно тексту Указа Президента, с 1 октября по 31 декабря 2023 года планируется призвать на военную службу 130 тысяч граждан Российской Федерации в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающих в запасе. Срок срочной службы не изменился и составляет 1 год.

По данным Министерства обороны РФ, все срочники, призванные осенью 2023 года, будут проходить службу на территории РФ, в новые регионы или зону СВО направляться не будут.

Повестка о необходимости явиться в военкомат выдается призывнику лично в руки, также с апреля этого года она может быть разослана заказным письмом, либо электронным способом через портал «Госуслуги» или МФЦ. Повестка считается полученной с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах». Вместе с тем, если повестка не признана врученной лично или электронно, то она будет считаться таковой по истечении семи дней после размещения в Реестре повесток (в нем будут храниться копии повесток, сведения о военкомате, дата, с которой повестка считается врученной, а также дата явки в военкомат, получить доступ к реестру можно через «Госуслуги» или МФЦ.

Согласно изменениям, в Федеральный закон №437-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» от 4 августа 2023-го года, неявка без уважительной причины по врученной повестке по истечении 20 календарных дней со дня, указанного в повестке, влечет применение в отношении гражданина временных мер, направленных на обеспечение его явки, в виде:

а) запрета на государственную регистрацию физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей;

б) запрета на постановку на учет в налоговом органе физического лица в качестве налогоплательщика, применяющего специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»;

в) приостановки на постановку недвижимого имущества на государственный кадастровый учет и (или) государственную регистрацию прав, осуществляемые в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2015 года N 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

г) ограничения на пользование гражданином правом на управление транспортными средствами, предоставленным Федеральным законом от 10 декабря 1995 года N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»

Кроме того, гражданам, подлежащим призыву на военную службу, со дня размещения в отношении их повестки военного комиссариата в общедоступном реестре врученных повесток, качестве временной меры, направленной на обеспечение их явки запрещается выезд из Российской Федерации.

За неявку в военкомат без уважительной причины призывнику грозит штраф до 30 тысяч рублей, а если россиянин не сообщил в комиссариат об изменении семейного положения, образования, должности, о смене места работы или переезде на новое место жительства, с него могут взыскать до 5 тысяч рублей.

Тем, кто умышленно уклоняется от прохождения военной службы по призыву грозит уголовная ответственность (ч. 1 ст. 328 УК РФ) и штраф до 200 тысяч рублей, до шести месяцев ареста, до двух лет принудительных работ или лишения свободы.

С 1 января 2024 года верхняя планка призывного возраста будет поднята с 27 до 30 лет.

По всем интересующим вопросам граждане могут обратиться в военный комиссариат города Ялта Республики Крым.

Адрес: Республика Крым, г. Ялта, ул.Морская, 8

Телефон: +7(3654)22-22-62

Режим работы: 8:30-17:30 (перерыв 13:00-14:00)

График приема граждан: вторник, четверг с 9-00 до 13-00 и с 15-00 до 17-00

источник: пресс-служба администрации Ялты