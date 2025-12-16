В Республике Крым прошла Региональная медиашкола студотрядов

С 13 по 14 декабря на базе Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского состоялась Региональная медиашкола студенческих отрядов Республики Крым. В течение двух дней 50 активных участников из пресс-служб линейных студенческих отрядов улучшали свои навыки в PR-сфере, обучаясь у опытных спикеров.

Программа Школы была разработана для комплексного развития навыков, необходимых для эффективной работы в современном информационном пространстве. Участники прослушали лекции по ключевым направлениям: написание текстов для различных платформ, основы фото- и видеосъёмки, принципы оперативного и качественного освещения мероприятий, создание привлекательного дизайна и эффективная работа в команде.

Умение грамотно выстраивать работу и качественно вести социальные сети очень важно для всех общественных организаций, поскольку именно благодаря контенту мы показываем нашу работу. Это также помогает эффективно коммуницировать с внешней аудиторией, что становится одним из ключевых факторов успеха. Мы видим, как стремительно меняется ландшафт медиа, и профессионализм в этой сфере очень важен. Уверены, что благодаря обучению ребята получили не только знания, но и мощный инструментарий, который позволит им в дальнейшем реализоваться в данной сфере, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Особенностью Школы стал акцент на практическое применение полученных знаний. Прослушав курс лекций, участники смогли принять участие в мастер-классах по созданию качественных фото и видео-материалов, оформлению сообществ в социальных сетях, написанию пресс-релизов, что стало основой портфолио, которое в дальнейшем пригодится ребятам при трудоустройстве на соответствующие специальности.

Мы отмечаем рост интереса молодежи к медиасфере, поэтому организация нашей медиашколы стала прямым ответом на этот запрос. Мы видим, как много талантливых ребят стремятся не только развиваться в данном направлении, но и активно реализовывать свой потенциал, – поделилась Вероника Григина, руководитель пресс-службы Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

