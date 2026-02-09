В Республике Крым работает детский телефон доверия

С апреля 2019 года Республика Крым дополнительно подключена к общероссийскому телефону доверия с номером 8 800 20000 122. При звонке на эти номера со стационарных или мобильных телефонов дети, подростки и их родители, иные граждане могут получить экстренную психологическую помощь, которая оказывается квалифицированными специалистами ГКУ «Крымский республиканский центр социальных служб для семьи, детей и молодежи». Это означает, что можно получить психологическую помощь, не называя имени, бесплатно. Тайна обращения гарантируется.

Цель такой помощи – способствовать профилактике семейного неблагополучия, стрессовых и суицидальных настроений детей и подростков, защите прав и укреплению семьи.

Позвонив по детскому телефону доверия, ребенок или подросток может поделиться со специалистом на другом конце провода абсолютно любой волнующей его проблемой. Это могут быть сложности в отношениях с родителями или сверстниками, плохие отметки в школе, разнообразные страхи, переживания из-за неудач, ссоры с другом или подругой, эмоциональные трудности во время первой любви, необходимость получить помощь в вопросах полового воспитания. Бывают случаи, когда по телефону доверия звонят дети, желающие рассказать о жестоком обращении со стороны родителей или посторонних, совершенном сексуальном или психологическом насилии.

Часто обращаются по детскому телефону доверия и родители, которые столкнулись со сложностями в процессе воспитания ребенка или не могут найти взаимопонимания со своими детьми. Опытные психологи готовы оказывать помощь любому члену семьи, вне зависимости от того, с какой проблемой к ним обращаются. Детский телефон доверия поможет также мамам и папам, которые не знают, как правильно отвечать на вопросы своего ребенка и как вести себя с ним в определенных ситуациях.

источник: пресс-служба администрации Крыма