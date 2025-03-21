В Республике Крым с помощью господдержки зарегистрировано 50 товарных знаков

Среди получателей меры поддержки – дизайнер одежды, интерьера, разработчики программного обеспечения, производители продуктов питания, стоматологические клиники, СМСП, предоставляющие услуги дополнительного образования, лаборатория красоты и здоровья, производитель эфирных масел, организатор массовых спортивных мероприятий, а также туристическое место отдыха усадьба.

Вице-премьер напомнила, что на сегодняшний день в Крыму развиваются территориальные кластеры, объединяющие малый и средний бизнес по различным сферам деятельности.

В настоящее время участниками Центра кластерного развития являются 848 человек. Только в феврале к кластерам присоединились 22 новых участника. Теперь они могут получить различные услуги на условиях софинансирования, оплатив лишь 5% от общей стоимости, — напомнила Ирина Кивико.

Также в регионе действуют шесть кластеров: ИТ-кластер, кластер производства локального электротранспорта, медико-биологический, туристический, агропромышленный-биотехнологический и креативный кластеры, присоединившись к которым предприниматели могут воспользоваться мерами поддержки.

Поддержка крымских компаний осуществляется в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» Центром кластерного развития – структурным подразделением Центра «Мой бизнес» Республики Крым.

По информации пресс-службы Министерства экономического развития Республики Крым