Прямо сейчас:
Главная | Крым и мир | Жизнь в России | В Республике Крым стартовал региональный проект «Карьера начинается с ЕГЭ»
Новости Республики
В Республике Крым стартовал региональный проект «Карьера начинается с ЕГЭ»
фото: pxhere.com

В Республике Крым стартовал региональный проект «Карьера начинается с ЕГЭ»

Опубликовал: КрымPRESS в Жизнь в России 13:06 14.03.2025

Акция продлится до 16 мая 2025 года. Целью данного проекта является поддержка выпускников республики в экзаменационной кампании и выборе будущей профессии.

Для каждого выпускника важна поддержка учителей и родителей в выборе будущей профессии, ведь впереди у них ответственный период, который определит их дальнейший жизненный путь. Данный проект призван привлечь родителей и педагогов поддержать выпускников и настроить их на успешную сдачу ЕГЭ.

Чтобы стать участником регионального проекта, необходимо записать короткий видеоролик (продолжительностью 1-2 минуты) о важности осознанного выбора будущей профессии со словами поддержки в адрес всех выпускников и будущих участников ЕГЭ.

Узнайте больше:  Клинкерный кирпич: свойства, производство, виды и применение

В данном проекте смогут принять участие родители (родственники) выпускников 11-х классов, а также педагоги из любой общеобразовательной организации Республики Крым. Пожелания могут быть в прозе, в стихотворной форме, а также с музыкальным сопровождением.

Видеоролик необходимо разместить до 16.05.2025 на сайте общеобразовательной организации и (или) в социальных сетях с хэштегом.

источник: пресс-служба администрации Ялты

голоса
Оцените материал
Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: работа в Крыму

работа в Крыму
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x