В Республике Крым стартовал региональный проект «Карьера начинается с ЕГЭ»

Для каждого выпускника важна поддержка учителей и родителей в выборе будущей профессии, ведь впереди у них ответственный период, который определит их дальнейший жизненный путь. Данный проект призван привлечь родителей и педагогов поддержать выпускников и настроить их на успешную сдачу ЕГЭ.

Чтобы стать участником регионального проекта, необходимо записать короткий видеоролик (продолжительностью 1-2 минуты) о важности осознанного выбора будущей профессии со словами поддержки в адрес всех выпускников и будущих участников ЕГЭ.

В данном проекте смогут принять участие родители (родственники) выпускников 11-х классов, а также педагоги из любой общеобразовательной организации Республики Крым. Пожелания могут быть в прозе, в стихотворной форме, а также с музыкальным сопровождением.

Видеоролик необходимо разместить до 16.05.2025 на сайте общеобразовательной организации и (или) в социальных сетях с хэштегом.

источник: пресс-служба администрации Ялты