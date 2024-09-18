В Республике Крым стартует ШкИБ-2025

ШкИБ – одно из самых интересных направлений участия юных граждан в бюджетном процессе. В конкурсе участвуют школьники 8-11 классов, и они сами решают, что необходимо в школе: кому-то необходима библиотека, кому-то – компьютерный класс, кому-то хочется благоустроить территорию отдыха, это тоже возможно, кому-то хочется осовременить свой буфет. Детям дается полная свобода, — отметила Ирина Кивико.

Как рассказала вице-премьер, первый конкурс проектов школьного инициативного бюджетирования (ШкИБ) в республике состоялся в 2023 году. И если в прошлом году участвовали 204 школьных проекта, 197 из которых были признаны победителями, то уже в конкурсе-2024 победителями стали 220 из 286 участвующих в конкурсе проектов. Сегодня Минфин Крыма объявляет о старте конкурса-2025.

В республиканском бюджете на 2025 год на реализацию школьных проектов предусмотрено более 75 млн руб. Данные средства ребята могут направить на развитие и преобразование школьной инфраструктуры, например, на библиотеки, театры, музеи, зоны отдыха, столовые, балетные, художественные и музыкальные классы, оснащение спортивных команд, радио-, медиа-, киностудии и редакции периодических изданий, организацию хранения личных вещей, актовые залы, центры школьного инициативного бюджетирования, другие проекты по улучшению территории и инфраструктуры общеобразовательной организации.

Для подачи документов на конкурс ребятам совместно администрацией школы и преподавателями по финансовой грамотности предстоит серьёзная взрослая работа, а времени осталось чуть больше месяца, — обратила внимание будущих конкурсантов Ирина Кивико.

Она уточнила, что конкурс состоит из нескольких этапов. В первую очередь, это информирование и обучение, в ходе которого администрацией школы создается Штаб ШкИБ (проводится информационная кампания, агитация и обучение в виде проектных игр с инициативными школьниками). Затем проходит выдвижение и обсуждение предварительных проектных идей/предложений на собраниях в классах, а также формирование проектной команды для участия в общешкольном собрании. Потом выполняется предварительный технический анализ выдвинутых предложений, подготовка и оформление проектов с приложением иллюстрационных материалов (фотографии, видеоролики, рисунки и другие материалы) и сметы (список товаров и услуг, необходимых для реализации проекта) для защиты на общешкольном собрании. Позже проходит общешкольное голосование по проектам, отобранным на предыдущих этапах, и формируется рейтинг проектов. И уже на завершающем этапе, с 21 октября по 29 ноября происходит сбор, подготовка и направление конкурсной заявки по проекту-победителю общешкольного голосования на портал «Открытый бюджет Республики Крым» для получения финансовой поддержки за счет субсидии из бюджета Республики Крым.

Лучшие проекты, отобранные ребятами в ходе внутришкольных отборочных процедур, реализуются при финансовой поддержке из бюджета республики в размере 350 тыс. рублей на 1 проект. В свою очередь муниципальный район обеспечивает софинансирование реализации проектов в размере 5% от их стоимости.

После победы проекта в республиканском конкурсе администрация школы совместно с администрацией муниципального района обеспечивает реализацию предусмотренных проектами мероприятий за счет выделенных средств.

Программа ШкИБ позволяет учащимся 8-11 классов получить опыт работы с бюджетом, научиться анализировать проблемы и предлагать решения, развивать навыки коммуникации и лидерства, а также повышать бюджетную грамотность, — подытожила Ирина Кивико.

Справка: ШкИБ — это технология, направленная на вовлечение старшеклассников общеобразовательных школ муниципальных районов Крыма в разработку проектов по благоустройству общественных пространств и оснащению школ.

Нормативно-правовое регулирование проектов ШкИБ доступно здесь.

С извещением о проведении конкурса и рекомендованным графиком подачи заявок можно ознакомиться здесь.

Подать заявку и документы для участия в конкурсном отборе можно в электронном виде на официальном портале «Открытый бюджет Республики Крым» в подразделе «ШкИБ» .

За разъяснениями по оформлению и заполнению заявок и документов на конкурсный отбор можно обращаться в Центр изучения гражданских инициатив КИПУ имени Февзи Якубова по тел.: +7 (3652) 78-80-82 и +7-978-624-40-76, e-mail: ibkrim@yandex.ru.

По информации пресс-службы Минфина РК