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В Республике ушёл в отставку министр транспорта
фото: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

В Республике Крым ушёл в отставку министр транспорта

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:28 06.08.2024

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об увольнении министра транспорта Республики Крым. Как отметил Сергей Аксёнов, Николай Лукашенко написал заявление на увольнение по собственному желанию.

Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти, – добавил Глава Крыма.

СПРАВКА. Николай Лукашенко возглавлял Министерство транспорта Республики Крым с апреля 2023 года.

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источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

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