В Республике Крым ушёл в отставку министр транспорта

Глава Республики Крым Сергей Аксёнов сообщил об увольнении министра транспорта Республики Крым. Как отметил Сергей Аксёнов, Николай Лукашенко написал заявление на увольнение по собственному желанию.
Решение принято в рамках плановой ротации кадров для повышения эффективности работы органов исполнительной власти, – добавил Глава Крыма.
СПРАВКА. Николай Лукашенко возглавлял Министерство транспорта Республики Крым с апреля 2023 года.
источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым
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С тегами: кадровые назначения в Крыму