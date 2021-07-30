В Республике Крым уволен министр энергетики

Глава Республик Крым Сергей Аксёнов подписал Указ об увольнении министра топлива и энергетики Евгения Руковишникова. Документ опубликован на портале Совмина РК.

Указ

Принять отставку Рукавишникова Евгения Александровича по собственному желанию и освободить его от государственной должности Республики Крым – министра топлива и энергетики Республики Крым согласно поданному заявлению, – говорится в Указе.

Рукавишников работал в должности главы минтопэнерго Крыма с декабря 2019 года. До этого занимал различные должности в структурах, связанных с энергетикой, в других регионах России.