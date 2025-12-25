В Республике Крым внедряют корпоративный демографический стандарт

В мероприятии приняли участие стороны социального партнерства: представители от Совета министров Республики Крым, работодателей – Объединение работодателей Республики Крым и профсоюзов – Федерация независимых профсоюзов Крыма.

Елена Романовская в ходе заседания отметила, что современная демографическая ситуация в России требует консолидации усилий государства, общества и бизнеса. Помимо мер государственной поддержки семей с детьми все большее значение приобретает проводимая бизнесом собственная социальная и демографическая политика.

Одним из ключевых вопросов повестки дня заседания был вопрос внедрения Корпоративного демографического стандарта предприятиями республики, который направлен на создание благоприятных условий для совмещения работниками профессиональных и семейных обязанностей, повышение мотивации граждан к родительству, многодетности, сохранение и укрепление традиционных российских семейных ценностей.

Корпоративный демографический стандарт разработан в целях содействия реализации указов Президента РФ и является ориентиром для корпоративной политики в области социальной ответственности бизнеса и устойчивого развития регионов.

Для реализации этой цели 16 декабря социальные партнеры вступили в коллективные переговоры и планируют внести изменения в Республиканское соглашение между Советом министров Республики Крым, республиканскими объединениями профсоюзов, объединениями работодателей на 2025-2027 годы.

Соглашение планируется дополнить новыми обязательствами работодателей по реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работников с семейными обязанностями, а также утвердить Региональный стандарт поддержки работодателями семей с детьми в Республике Крым.

В настоящее время в коллективные договоры крымских работодателей, уже включаются мероприятия, направленные на поддержку семей с детьми. К ним относятся: выплата материальной помощи при рождении ребенка (Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», Акционерное общество «Крымский содовый завод», АО «Санаторий «Утёс» и др.), дополнительные оплачиваемые дни отпуска при рождении ребёнка, вступлении в брак работника (АО «Агрофирма Черноморец», АО «Завод шампанских вин «Новый Свет», АО «Завод «Фиолент», АО «Керченский металлургический завод»), освобождение от работы с сохранением средней заработной платы, начиная с 28-й недели беременности и до оформления отпуска по беременности и родам (АО «ЕАРЗ»), оздоровление и отдых детей (Армянский филиал ООО «Титановые инвестиции», АО «Крымский содовый завод», АО «Завод шампанских вин «Новый Свет» и др).

В ходе заседания рассмотрены и другие актуальные вопросы социально-трудовых отношений, в том числе Рекомендации для работодателей по формированию инфраструктуры и алгоритмов действия медицинских работников, направленных на сохранение здоровья работников, включая выявление и ликвидацию предрисков развития заболеваний и состояний, а также по внедрению технологий здоровьесбережения на рабочем месте.

На заседании утвержден план работы комиссии на 2026 год.

Справочно: Ознакомиться с Корпоративным демографическим стандартом и рекомендациями Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по разработке и реализации мероприятий корпоративной социальной политики по поддержке работодателями работников с семейными обязанностями. Ознакомиться с КПД-рейтингом (корпоративная поддержка демографии) можно по ссылке https://кпд-рейтинг.рф/

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым